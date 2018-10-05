Изобретение харьковской тюрьмы - купальная губка с телефоном (ФОТО)

Сотрудники тюрьмы, возможно, оценили изобретательность, но не пропустили запрещенный предмет.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба 4 октября 2018 года сотрудники Темновской колонии № 100 при досмотре посылки, поступившей осужденному В. от гражданки Д. в губке для купания обнаружили и изъяли мобильный телефон и электросхему.
Составлены соответствующие материалы.
Проводится проверка.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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