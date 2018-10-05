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05.10.2018  15:15   

Изобретение харьковской тюрьмы - купальная губка с телефоном (ФОТО)

Сотрудники тюрьмы, возможно, оценили изобретательность, но не пропустили запрещенный предмет.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба 4 октября 2018 года сотрудники Темновской колонии № 100 при досмотре посылки, поступившей осужденному В. от гражданки Д. в губке для купания обнаружили и изъяли мобильный телефон и электросхему.

Составлены соответствующие материалы.

Проводится проверка.

Тэги:  тюрьма, контрабанда, харьков, колония
 
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