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09.10.2018  08:56   

Харьковчанин-долгожитель отметил 101-й день рождения

9 октября жителю Основянского района Сергею Антоновичу Забуге исполнился 101 год.


// city.kharkov.ua

С юбилеем ветерана поздравили представители районной администрации и социальных служб района.

Сергей Антонович Забуга прошел Вторую мировую войну, принимал участие в битве под Сталинградом. За боевые заслуги награжден медалью «За Победу в Великой Отечественной войне», кавалер орденов Красной Звезды и Ярослава Мудрого. У ветерана большая семья - трое внуков и четверо правнуков.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  долгожитель, харьков
 
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