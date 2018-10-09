Харьковчанин-долгожитель отметил 101-й день рождения

9 октября жителю Основянского района Сергею Антоновичу Забуге исполнился 101 год.
С юбилеем ветерана поздравили представители районной администрации и социальных служб района.
Сергей Антонович Забуга прошел Вторую мировую войну, принимал участие в битве под Сталинградом. За боевые заслуги награжден медалью «За Победу в Великой Отечественной войне», кавалер орденов Красной Звезды и Ярослава Мудрого. У ветерана большая семья - трое внуков и четверо правнуков.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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