09.10.2018 14:33

Харьковские спасатели готовятся проверять сирены

Ежегодно в третью среду октября проверяют автоматизированную систему оповещения населения.



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В этом году проверка пройдет 17 октября. Электросирены включат в 7:52 и 14:25 по городу и области, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.



Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.