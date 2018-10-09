Харьковские спасатели готовятся проверять сирены

Ежегодно в третью среду октября проверяют автоматизированную систему оповещения населения.
В этом году проверка пройдет 17 октября. Электросирены включат в 7:52 и 14:25 по городу и области, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.
Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.
Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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