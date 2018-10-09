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09.10.2018  14:33   

Харьковские спасатели готовятся проверять сирены

Ежегодно в третью среду октября проверяют автоматизированную систему оповещения населения.


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В этом году проверка пройдет 17 октября. Электросирены включат в 7:52 и 14:25 по городу и области, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.

Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.

Тэги:  сирена, проверка, харьков
 
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