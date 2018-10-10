Харьковщина отправила в Черниговскую область гуманитарную помощь

10.10.2018 09:20

Предприниматели региона собрали около 22 тонн продуктов для эвакуированного населения пострадавшего региона.

В гуманитарку вошли продукты и товары первой необходимости – мука, крупы, макаронные, мясные, хлебобулочные изделия, овощи, вода, сыр и др.

К вечеру 9 октябьря все было отправлено в пострадавший регион, сообщили в пресс-службе ХОГА. Там отметили, что область готова и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь Черниговской области.