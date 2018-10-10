Главная Новости Общество Харьковщина отправила в Черниговскую область гуманитарную помощь
10.10.2018  09:20   

Харьковщина отправила в Черниговскую область гуманитарную помощь

Предприниматели региона собрали около 22 тонн продуктов для эвакуированного населения пострадавшего региона.


// ХОГА

В гуманитарку вошли продукты и товары первой необходимости – мука, крупы, макаронные, мясные, хлебобулочные изделия, овощи, вода, сыр и др.

К вечеру 9 октябьря все было отправлено в пострадавший регион, сообщили в пресс-службе ХОГА. Там отметили, что область готова и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь Черниговской области.

Напомним, на арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружбе Ичнянского района 9 октября 2018 года в 3:30 возник пожар. По сообщению ГСЧС, эвакуированы более 12 тысяч человек. Зафиксировано четыре возгорания - зерносушилки и трех частных жилых домов.

 

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.12 Медицина Гуманитарная помощь на полмиллиона   03.02 Власть Юлия Светличная: Харьковщина готовит новую партию гуманитарной помощи жителям Авдеевки 24.06 Медицина Харьковские заключенные, больные туберкулезом, получили бесплатные препараты (ФОТО)
 
 

Видео

На будущий мусороперерабатывающий комплекс, строящийся в Дергачах, прибыло оборудование
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 