10.10.2018 11:50

На Харьковщине волонтеры проведут «перепись» бобров (ФОТО)

Регистрация бобров – один из ярких шагов во внедрении инновационных методов в управлении и современной системы экомониторинга и взаимодействия с волонтерскими движениями, анонсированного чуть больше месяца начальником отдела науки Национального природного парка «Слобожанский».



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Внедренный в парке сервис мониторинга постойнно дополняется, обновляется и поддерживается сообществом "SCGIS Ukraine" и волонтерами. Доказательством этому есть распространенное в СМИ обращение с прищывом всем желающим присоединиться к проведению учета. Учеты будут проводиться с 20 по 25 ноября 2018 года.

«Бобер создает экосистемы, поддерживает биоразнообразия, влияет на гидрологический режим водоемов», - отметили в парке.

«Из-за разрушения мест обитания, загрязнение водоемов, изменения климата, жизнь бобров может оказаться в опасности. Поэтому важно каждый год проводить учеты и наблюдать за состоянием их популяции», - детализируется в сообщении.

В сентябре 2018 года начальник отдела науки НПП «Слобожанский», Брусенцова Н.А., приняла участие в конференции «О научно-технические подходы к внедрению и обслуживанию функционирования геоинформационной системы территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины». Во время конференции обсуждались состояние и основные проблемы ведения Государственного кадастра природно-заповедного фонда Украины, методические подходы к восстановлению границ территорий и объектов природно-заповедного фонда на картографической основе, создание базы геопространственных данных территорий и объектов ПЗФ и отображения их на геопортале Министерства экологии и природных ресурсов Украины, интеграцию базы геоданных с публичной картой Держгеокадастра.

Во время конференции Брусенцова Н.А. сделала доклад «Опыт принятия управленческих решений по охране и рациональному использованию территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины на основе создания геоинформационной системы базы геопространственных данных на примере НПП« Слобожанский »». Опыт НПП «Слобожанский» и плодотворное сотрудничество с национальными парками Харьковской области в сфере использования геоинформационных систем подчеркнули также представители ESRI Ukraine, которые присутствовали на конференции.

Также напоминаем, что уже существует сервис, который позволяет работать с оцифрованными пределами территорий ПЗФ (pzf.gis.kh.ua/pzf-osm/). Он постоянно пополняется и обновляется, разработанный и поддерживается сообществом "SCGIS Ukraine" и волонтерами.