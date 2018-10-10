10.10.2018 12:01

Внимание и помощь людям с инвалидностью: в Харькове состоялся инклюзивный фестиваль «Взаимодействие» (ФОТО)

Специалисты Харьковского городского центра занятости приняли участие в инклюзивном фестивале «Взаимодействие», который прошел в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.



://kha.dcz.gov.ua

Фото: сотрудники Центра занятости на инклюзивном фестивале

Специалисты службы занятости провели комплексную информационно-разъяснительную работу по содействию в адаптации на рынке труда людей с инвалидностью.

Во время мероприятия лица с инвалидностью, работники общественных организаций и посетители получили информацию не только о социальной поддержке службы занятости, а и о возможности получения бесплатных услуг в подборе работы, пособия по безработице. Посетители ознакомились с перечнем вакантных должностей, получили буклеты и раздаточные материалы. Работники службы занятости консультировали граждан о месте расположения и графика работы центра занятости, информировали о порядке регистрации и необходимые для этого документы.

В конце фестиваля участники мероприятия высказали предложения по улучшению целевой работы с работодателями. В частности, было предложено совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью проводить переговоры с работодателями по адресной помощи лицам, нуждающимся в дополнительных требований в приспособлении рабочего места именно под это лицо.