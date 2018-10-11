11.10.2018 14:08

«Розовые сари» в Качановской колонии (ФОТО)

В Качановской исправительной колонии (№ 54) проведено заседание киноклуба, во время которого обсуждались вопросы дискриминации и причин, которые приводят женщин в места лишения свободы.



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Фото: розовое сари и палка-лати

10 октября 2018 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» проведено заседание киноклуба Docudays UA. Осужденные посмотрели документальный фильм режиссера Ким Лонжинотто «Розовые сари», в котором освещается жизнь чрезвычайных женщин, которые подвергались влиянию дискриминации.

Женщины посмотрели ленту и каждый имел возможность высказаться на эту тему, найти ответы на волнующие вопросы, рассмотреть причины, которые приводят женщин в места лишения свободы.

Участники просмотра проанализировали события, отраженные в фильме, и проблемы героев, исходя из правовых аспектов.

«Просмотр документальных фильмов о правах человека Docudays UA является неотъемлемым звеном в подготовке осужденных к освобождению. Именно из-за экранизацию реальных историй жизни обычных людей, осужденные учатся строить планы на будущее, готовятся к новому правопослушного жизни », - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.