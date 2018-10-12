12.10.2018 14:19

Стартует второй этап молодежного проекта ЮНИСЕФ

Можно зарегистрироваться на третью волны проекта, который принесет пяти командам-победителям по 60-тысячному гранту.



city.kharkov.ua

Второй этап инновационного проекта для молодежи «UPSHIFT», который реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза, состоится 12-14 октября в Харькове.



Проект «UPSHIFT» направлен на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений и предоставляет возможности для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству. В рамках проекта проходят тренинги, обеспечивается длительное наставничество и стартовая финансовая поддержка социальным проектам.



На втором этапе проекта будет отобрано пять команд, которые получат грант в размере около 60 тыс. грн на реализацию идей и примут участие в трехмесячном «бизнес-инкубаторе», где специалисты помогут участникам усовершенствовать наработки и испытать жизнеспособность своих идей.



Напомним, что в сентябре были отобраны пять проектов первой волны, которые получили финансирование: «Play back театр» - поднимает тему насилия и харассмента; создание пространства в студенческом общежитии для полезного досуга, проведение мастер-классов; социализация «трудных» подростков во время проведения серии специальных мероприятий по модели наставничества; профилактика буллинга в учебных заведениях путем проведения агитационных театрализованных представлений в школах и профтехзаведения; школьный коворкинг для организации досуга молодежи и жителей отдаленного микрорайона.



Участники проекта разрабатывают свои проекты под наставничеством экспертов - местных успешных предпринимателей, преподавателей с нестандартными подходами к обучению, общественных деятелей, которые прошли специальный курс подготовки у представителей проекта «UPSHIFT» из Черногории и Косово.



Отметим, что проект в Харькове пройдет в шесть волн. Сейчас открыта регистрация на третью волну программы, которая продлится до 26 октября. Зарегистрироваться на участие можно здесь.