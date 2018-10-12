В воскресенье на площади Свободы – масштабный военный парад

12.10.2018 14:31

Ко Дню защитника Украины на главной площади Харькова состоится демонстрация военной техники и выступления военных частей.

О том, как будут отмечать День защитника Украины в Харьковской области, рассказал военный комиссар Харьковского военного комиссариата Юрий Калгушкин.

«Ко Дню защитника Украины 14 октября на площади Свободы будет проведено масштабное мероприятие, которое до этого ни разу не проводилось на территории Харьковской области. Состоится демонстрация военной техники, вооружения, показательные выступления специальных подразделений воинских частей, расположенных на территории региона. Будущие защитники государства - ученики лицеев и кадетского корпуса - дадут присягу на верность Украине. Это мероприятие организовано совместно с ХОГА и руководством Харьковского гарнизона», - сказал Юрий Калгушкин.

Праздник на площади Свободы начнется 14 октября в 8:50. Выставка техники и вооружения будет работать с 13 до 15 октября. Задействованы почти все виды военной техники (по одной единице каждой) воинских частей, расположенных на территории Харьковского гарнизона.

Состоятся выступления военных оркестров гарнизона, концерт Большого слобожанского академического ансамбля песни и танца, концерты художественных любительских коллективов вузов Харькова и показательные выступления спортсменов.

Также на главном мероприятии региона 14 октября клятву на верность Украине дадут будущие защитники государства - ученики лицеев и кадетского корпуса.

Кроме того, на площади будет вживую транслироваться действо на Софиевской площади в г. Киеве и выступление Президента Украины Петра Порошенко.

«14 октября - это особый день для нашей страны. Это День защитника Украины, день создания Украинской повстанческой армии, День украинского казачества. Начиная с 2014 года, Вооруженные силы Украины постепенно восстанавливались. Сейчас занимают восьмое место в Европе и 29 место - в мире в рейтинге исследования армий мира», - рассказал Юрий Калгушкин.