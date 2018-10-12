12.10.2018 17:06

Группа харьковских студентов создала новый цветочный арт-объект

Харьков всегда радует жителей города множеством различных клумб, инсталляций и арт-объектов. Первую столицу уже по праву считают самой зеленой в Украине.



// Городской Дозор

Кажется, что жителей города уже нельзя удивить цветущими новинками. Но новый арт-объект у ХНАТОБа все же пришелся по душе харьковчанам.



Цветочная инсталляция из двух павлинов никого из прохожих не оставила равнодушными, все охотно подходили, чтобы поближе рассмотреть ее.



Ирина, харьковчанка:

Видите, сколько людей фотографируется? Конечно, очень хорошо, это просто украшение, одно из многих украшений Харькова.



Появлению этого арт-объекта на одной из центральных улиц Харькова предшествовала долгая и кропотливая работа. Группа инициативных студентов решила принять участие в конкурсе «Креативный Харьков 2:0» с проектом «Зеленые этюды"». Авторы разработали цветочную скульптуру в виде птиц и заняли первое место.



Илья Худяков, соавтор арт-объекта:

Мы остановились на павлинах. Замечательные птицы, очень яркие, красивые, сейчас уже осень, достаточно холодные времена наступают. Когда солнце уйдет, когда небо затянут тучи, наши павлины будут радовать людей своими красками. Мы сотрудничали с Департаментом коммунального хозяйства, спасибо им большое за помощь, они оказали нам очень большую поддержку.



Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства:

Так сложилось, что в середине сезона возникли трудности у данной студенческой группы, они обратились за советом в коммунальное предприятие «Зеленстрой», им подсказали, помогли, сориентировали и, в общем-то, на сегодняшний день совместно трудами КП «Зеленстрой» и данной студенческой группой было выполнено несколько композиций, которые презентованы сегодня. В общем, делаем все для того, чтобы наш город был краше и ярче.



Этот конкурс проходил в рамках «Недели Германии в Харькове». Его главная цель – улучшить городские пространства путем реализации молодежных проектов в сфере креативной и культурной индустрии. Итогами конкурса почетный и генеральный консулы Федеративной республики Германии остались довольны. Поэтому они надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество со студентами и Харьковским городским советом.



Татьяна Гавриш, почетный консул Федеративной Республики Германии в Харькове:

Я рада, что мы пригласили в жюри представителей городского совета, и они сразу купили эту идею, что называется, им она понравилась, они дальше взаимодействовали. Это классная история про то, как дерзкие студенты не побоялись проявить свою дерзость, и про то, как город поддержал их в этом.