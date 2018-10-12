12.10.2018 17:54

Онкобольным детям из Харькова организуют летний отдых в Австрии

Маленькие пациенты онкогематологического отделения Харьковской городской детской клинической больницы №16 летом отправятся на оздоровление в Австрию.



// city.kharkov.ua

Подробности предстоящей поездки обсудили руководитель проекта «Дети Чернобыля» австрийской экологической организации «Глобаль 2000» Юлия Друмель во время встречи с директором Департамента социальной политики Ларисой Болговой и представителями Департамента здравоохранения.

По словам Юлии Друмель, австрийский город Ибс готов принять летом группу из 12 детей.



«Врачи и администрация больницы знают каждого своего пациента, кто в каком состоянии, и если ребенок уже прошел лечение и может путешествовать, он попадает в группу. Детей в поездке сопровождают врач и медсестра. В Австрии за состоянием здоровья детей наблюдает врач, их обследуют», – сообщила Юлия Друмель. Таким образом, в течение всего пребывания на отдыхе маленькие харьковчане находятся под постоянным медицинским контролем австрийской стороны.



Юлия Друмель также отметила, что поездка в Австрию очень позитивно влияет на детей – во время путешествия они забывают о своей болезни, набираются новых сил и впечатлений.



«Эти дети месяцами находятся в больнице, для многих из них эта поездка – возможность отдохнуть и получить новые впечатления. Они могут пойти в горы, отправиться на экскурсию в Вену, в музей. Мы стараемся разнообразить их пребывание», – отметила руководитель проекта.



Также Юлия Друмель сообщила, что «Глобаль 2000» традиционно готовит для маленьких пациентов подарки к Новому году.



Отметим, что в августе этого года австрийская организация в качестве гуманитарной помощи передала больнице №16 новое оборудование – гематологический анализатор крови, а ранее – новое оборудование для реанимационного отделения медучреждения.

«Спасибо большое за вашу поддержку и помощь, для нас это очень важно. Мы всегда рады вам и с открытым сердцем сотрудничаем с вашей организацией, потому что маленькие пациенты больницы №16 – это наша боль», – отметила Лариса Болгова.



Напомним, Харьковский городской совет сотрудничает с организацией «Глобаль 2000» уже 22 года. Австрийская неправительственная экологическая организация существует на спонсорские средства противников атомных электростанций и оказывает помощь украинским детям, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, детям с онкологическими заболеваниями из Харьковской, Луганской, Киевской и Ивано-Франковской областей, а также вынужденным переселенцам из Донбасса.