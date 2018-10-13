13.10.2018 10:55

Стало известно, сколько дней будут отдыхать харьковчане на Новый год и рождества всех концессий

По три дня на каждый праздник обещает правительство на Новый год и Рождество. Метеорологи обещают снег с 28 декабря, и, возможно, на Новый год.



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Украинцы на Новый год будут отдыхать 30 и 31 декабря, а также 1 января. Об этом сказано в соответствующем распоряжении Кабинета министров, передает УНН.

30 декабря выпадает на воскресенье, рабчоий день - понедельник 31 декабря - украинцы будут отрабатывать в субботу 29 декабря. 1 января - официальный выходной.

Также будет три выходных на Рождество - 23, 24 и 25 декабря.

Официальный выходной 25 декабря, когда верующие западного обряда празднуют Рождество, выпадает на вторник. Понедельник, 24 декабря, украинцы будут отрабатывать в субботу 22 декабря.

После празднования Нового года украинцы будут отдыхать с 5 (суббота) по 7 (понедельник) января.