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13.10.2018  10:55   

Стало известно, сколько дней будут отдыхать харьковчане на Новый год и рождества всех концессий

По три дня на каждый праздник обещает правительство на Новый год и Рождество. Метеорологи обещают снег с 28 декабря, и, возможно, на Новый год.


// facebook

Украинцы на Новый год будут отдыхать 30 и 31 декабря, а также 1 января. Об этом сказано в соответствующем распоряжении Кабинета министров, передает УНН.

30 декабря выпадает на воскресенье, рабчоий день - понедельник  31 декабря - украинцы будут отрабатывать в субботу 29 декабря. 1 января - официальный выходной.

Также будет три выходных на Рождество - 23, 24 и 25 декабря.

Официальный выходной 25 декабря, когда верующие западного обряда празднуют Рождество, выпадает на вторник. Понедельник, 24 декабря, украинцы будут отрабатывать в субботу 22 декабря.

После празднования Нового года украинцы будут отдыхать с 5 (суббота) по 7 (понедельник) января.

Тэги:  новый год, харьков, рождество, праздник, выходной
 
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