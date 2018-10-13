Стало известно, сколько дней будут отдыхать харьковчане на Новый год и рождества всех концессий

По три дня на каждый праздник обещает правительство на Новый год и Рождество. Метеорологи обещают снег с 28 декабря, и, возможно, на Новый год.
Украинцы на Новый год будут отдыхать 30 и 31 декабря, а также 1 января. Об этом сказано в соответствующем распоряжении Кабинета министров, передает УНН.
30 декабря выпадает на воскресенье, рабчоий день - понедельник 31 декабря - украинцы будут отрабатывать в субботу 29 декабря. 1 января - официальный выходной.
Также будет три выходных на Рождество - 23, 24 и 25 декабря.
Официальный выходной 25 декабря, когда верующие западного обряда празднуют Рождество, выпадает на вторник. Понедельник, 24 декабря, украинцы будут отрабатывать в субботу 22 декабря.
После празднования Нового года украинцы будут отдыхать с 5 (суббота) по 7 (понедельник) января.
День обещает творческий полет мысли. Можно изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
С 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в года: каждую вторую субботу мая и октября.
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