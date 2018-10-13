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13.10.2018  17:12   

Ко Дню защитника Украины на самою большую площадь Европы стянут силовиков

Общественный порядок во время торжественных мероприятий 14 октября обеспечат 350 правоохранителей.


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В этот день центральную часть Харькова будут патрулировать 110 полицейских и 100 сотрудников Харьковского университета воздушных сил.

На выставке военной техники, которую разместили на площади Свободы, за порядком будут следить 100 сотрудников полиции.

Кроме того, на территории парков разместят еще 40 полицейских.

Отмечается, что на протяжении праздничных дней правоохранители берут общественную безопасность под особый контроль.

Правоохранители призывают харьковчан придерживаться законодательства и не нарушать порядок.

Тэги:  праздник, покрова, харьков, силовики, охрана
 
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