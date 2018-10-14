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14.10.2018  09:50   

Площадь Свободы в Первой Столице принимает праздничный парад ко Дню защитника Украины

Праздник на площади Свободы начался сегодня, 14 октября, в 08:50. На площади выставлена военная техника. Как рассказал военный комиссар Харьковского военного комиссариата Юрий Калгушкин выставка военной техники будет работать до 15 октября.


://kh.vgorode.ua
Фото: Техника на площади Свободы

"14 октября на площади Свободы состоится демонстрация военной техники, вооружения, показательные выступления специальных подразделений воинских частей, расположенных на территории региона. Будущие защитники государства - ученики лицеев и кадетского корпуса – дадут присягу на верность Украине. Это мероприятие организовано совместно с ХОГА и руководством Харьковского гарнизона", – сообщил Калгушкин.

На площади Свободы во время праздника также  транслировался парад с Софиевской площади в Киеве и выступление президента Украины Петра. 14 октября  здесь пройдут выступления военных оркестров гарнизона, концерт Большого Слобожанского академического ансамбля песни и танца, концерты любительских коллективов, выступления спортсменов.

Источник:   Харьков в городе
 Тэги:  парад, площадь, харьков, свободы, техника, оркестр, выступления
 
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