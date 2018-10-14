Площадь Свободы в Первой Столице принимает праздничный парад ко Дню защитника Украины

Праздник на площади Свободы начался сегодня, 14 октября, в 08:50. На площади выставлена военная техника. Как рассказал военный комиссар Харьковского военного комиссариата Юрий Калгушкин выставка военной техники будет работать до 15 октября.
"14 октября на площади Свободы состоится демонстрация военной техники, вооружения, показательные выступления специальных подразделений воинских частей, расположенных на территории региона. Будущие защитники государства - ученики лицеев и кадетского корпуса – дадут присягу на верность Украине. Это мероприятие организовано совместно с ХОГА и руководством Харьковского гарнизона", – сообщил Калгушкин.
На площади Свободы во время праздника также транслировался парад с Софиевской площади в Киеве и выступление президента Украины Петра. 14 октября здесь пройдут выступления военных оркестров гарнизона, концерт Большого Слобожанского академического ансамбля песни и танца, концерты любительских коллективов, выступления спортсменов.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Самокопание может привести к конфликтам.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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