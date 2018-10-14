Православные восточного обряда Харькова празднуют Покрова Святой богородицы

14 октября празднуют Покров – один из самых больших религиозных праздников в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день с особой торжественностью проходят богослужения в храмах, посвященных этому событию, таком как Покровский собор Харькова.
Покров Пресвятой Богородицы: история праздника
По легендам, история Покрова начинается с преданий о чудесах, совершенных благодаря заступничеству Богоматери, распростершей над верующими свое чудесное покрывало (омофор, или покров).
Одно из них повествует, что более 11 столетий тому назад покров Святой Богородицы спас жителей Константинополя от завоевания князем Аскольдом. Тогда, будучи еще язычником, он со своими воинами осадил православный город. Жителям Константинополя грозила гибель, но они стали усердно и ревностно молиться Божьей Матери. И она спасла их, укрыв своим омофором: враги уже не могли видеть набожных горожан, и последние спаслись. Чудесное происшествие поразило Аскольда, и он со своими дружинниками принял христианство.
Украинские казаки всегда по-особенному чтили праздник Покрова, ведь считали Богоматерь своей заступницей. Икона Марии с омофором была в каждом казацком курене, а главная сечевая церковь всегда была Покровской. Появился даже особый тип иконы – «Казацкая Покрова», на которой изображали казаков и их старшин под распростертым покровом Богородицы. По данным Института национальной памяти, уцелело немногим более десятка таких икон. На одной из них мы видим даже изображение Богдана Хмельницкого.
Источник фото: memory.gov.ua.
На Покров молились за воинов, находящихся в походах и защищающих отчизну, выбирали казацких атаманов. До нас дошли и предания о том, как после разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки, которые ушли с родных мест за Дунай, взяли с собой как самую большую ценность икону Покрова Пресвятой Богородицы.
В наше время потомки славных казаков вспомнили о традициях отцов и дедов. С 1999 года праздник Покрова отмечают еще и как День украинского казачества.
Традиции на Покров
Традиции и обряды на Покров в украинских семьях связаны как со временем года и сезонностью крестьянских работ, так и с народными обычаями.
С тех пор практически ничего не изменилось – официально началом отопительного сезона считается 15 октября!
Народные приметы на Покров
С этим православным праздником, посвященным Богородице, связано и множество народных примет.
Говорили, что Матерь Божия укрывает землю своим покрывалом в виде листьев или первого снега и следили за погодой.
Покровский собор в Харькове
Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Харькове – памятник украинской архитектуры 17 века.
Это трехкупольная церковь в барочном стиле, которая будто парит над реками Лопань и Харьков. Здесь же находится Свято-Покровский мужской монастырь. В свое время каменную церковь в честь своей заступницы построили казаки. Прекрасный белый собор считается одним из символов Харькова.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Самокопание может привести к конфликтам.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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