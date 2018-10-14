14.10.2018 10:48

Православные восточного обряда Харькова празднуют Покрова Святой богородицы

14 октября празднуют Покров – один из самых больших религиозных праздников в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день с особой торжественностью проходят богослужения в храмах, посвященных этому событию, таком как Покровский собор Харькова.



Фото: Покровский собор

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

По легендам, история Покрова начинается с преданий о чудесах, совершенных благодаря заступничеству Богоматери, распростершей над верующими свое чудесное покрывало (омофор, или покров).

Одно из них повествует, что более 11 столетий тому назад покров Святой Богородицы спас жителей Константинополя от завоевания князем Аскольдом. Тогда, будучи еще язычником, он со своими воинами осадил православный город. Жителям Константинополя грозила гибель, но они стали усердно и ревностно молиться Божьей Матери. И она спасла их, укрыв своим омофором: враги уже не могли видеть набожных горожан, и последние спаслись. Чудесное происшествие поразило Аскольда, и он со своими дружинниками принял христианство.

Украинские казаки всегда по-особенному чтили праздник Покрова, ведь считали Богоматерь своей заступницей. Икона Марии с омофором была в каждом казацком курене, а главная сечевая церковь всегда была Покровской. Появился даже особый тип иконы – «Казацкая Покрова», на которой изображали казаков и их старшин под распростертым покровом Богородицы. По данным Института национальной памяти, уцелело немногим более десятка таких икон. На одной из них мы видим даже изображение Богдана Хмельницкого.

Источник фото: memory.gov.ua.

На Покров молились за воинов, находящихся в походах и защищающих отчизну, выбирали казацких атаманов. До нас дошли и предания о том, как после разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки, которые ушли с родных мест за Дунай, взяли с собой как самую большую ценность икону Покрова Пресвятой Богородицы.

В наше время потомки славных казаков вспомнили о традициях отцов и дедов. С 1999 года праздник Покрова отмечают еще и как День украинского казачества.

Традиции на Покров

Традиции и обряды на Покров в украинских семьях связаны как со временем года и сезонностью крестьянских работ, так и с народными обычаями.

После Покрова в Украине наступал период свадеб.

В это время заканчивались полевые работы, урожай отправлялся в закрома, и появлялось время на праздники. В селах начинались вечерницы, сватания. Девушки ходили в церковь и молились Богородице: просили, чтобы она покрыла голову, чтоб не остаться незамужней. Свадьбы заканчивались за две недели до Рождественского поста.

На Покров в украинских семьях была распространена и традиция вешать над входными дверями рушник, который ранее был над иконой Богородицы – чтобы все были здоровы.

Был распространен и обычай просить здоровья, благополучия и достатка в дом у некого Покрова, который считался опекуном Богородицы. После сезона полевых работ, где трудились и дети, у них появлялось время на учебу. Ученики шли в школу и брали с собой чугунок каши, «чтоб наука не шла в лес».

Традиционно к Покрову утепляли дом, и 14 октября обычно первый раз затапливали печь.

С тех пор практически ничего не изменилось – официально началом отопительного сезона считается 15 октября!

Был обычай к празднику Покрова Богоматери вселяться в новый дом, чтобы его оберегала Богородица.

Народные приметы на Покров

С этим православным праздником, посвященным Богородице, связано и множество народных примет.

Говорили, что Матерь Божия укрывает землю своим покрывалом в виде листьев или первого снега и следили за погодой.

если дует низовой ветер с юга – зима будет теплой;

если дует северный ветер – наоборот, зима будет холодной;

западный ветер предвещает обилие снега;

если ветер переменчивый на Покров, то и зима будет с такой же изменчивой погодой;

сильный ветер – к ветреной весне;

если на Покров не выпал первый снег, его не будет и в ноябре;

первый снег – ко множеству свадеб, со снегом сравнивали покров невесты – фату;

также заметили, что если на Покров выпал первый снег, то он будет идти и на Дмитрия – 8 ноября;

если листва с вишен не опала – к теплой зиме;

улетели журавли до Покрова – к ранней зиме;

белка сменила шубку к Покрову – значит зима будет хорошей;

считалось плохой приметой сеять после Покрова, говорили: «Кто сеет по Покрове, тому нечего дать корове».

Покровский собор в Харькове

Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Харькове – памятник украинской архитектуры 17 века.

Это трехкупольная церковь в барочном стиле, которая будто парит над реками Лопань и Харьков. Здесь же находится Свято-Покровский мужской монастырь. В свое время каменную церковь в честь своей заступницы построили казаки. Прекрасный белый собор считается одним из символов Харькова.