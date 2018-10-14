14.10.2018 17:17

14 октября на площади Свободы в Харькове состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины (ВИДЕО)

На площади Свободы сыграли военные оркестры, а чиновники посмотрели выступления президента по телевизору.



Фото: парад на площади

Главные гуляния по случаю Дня защитника Украины в Харькове проходят на площади Свободы. Утром с большого экрана транслировали обращение президента Украины Петра Порошенко. Послушать гаранта Конституции пришли чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Юлией Светличной, а также жители Харькова, гуляющие на площади. После этого там приняли присягу на верность Украине воспитанники военных лицеев и кадетского корпуса.

На площади проходили показательные выступления специальных подразделений воинских частей, расположенных на территории региона, а также военных оркестров, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. В праздничном концерте принимают участие харьковские артисты, в том числе - Большой Слобожанский академический ансамбль песни и танца.

Там же, на площади Свободы, проходит выставка военной техники. Посмотреть и даже потрогать вертолеты, танки и прочее вооружение харьковчане и гости города смогут до 15 октября включительно.