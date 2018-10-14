14 октября на площади Свободы в Харькове состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины (ВИДЕО)

На площади Свободы сыграли военные оркестры, а чиновники посмотрели выступления президента по телевизору.
Главные гуляния по случаю Дня защитника Украины в Харькове проходят на площади Свободы. Утром с большого экрана транслировали обращение президента Украины Петра Порошенко. Послушать гаранта Конституции пришли чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Юлией Светличной, а также жители Харькова, гуляющие на площади. После этого там приняли присягу на верность Украине воспитанники военных лицеев и кадетского корпуса.
На площади проходили показательные выступления специальных подразделений воинских частей, расположенных на территории региона, а также военных оркестров, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. В праздничном концерте принимают участие харьковские артисты, в том числе - Большой Слобожанский академический ансамбль песни и танца.
Там же, на площади Свободы, проходит выставка военной техники. Посмотреть и даже потрогать вертолеты, танки и прочее вооружение харьковчане и гости города смогут до 15 октября включительно.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Самокопание может привести к конфликтам.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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