Главная Новости Общество 14 октября на площади Свободы в Харькове состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины (ВИДЕО)
14.10.2018  17:17   

14 октября на площади Свободы в Харькове состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины (ВИДЕО)

На площади Свободы сыграли военные оркестры, а чиновники посмотрели выступления президента по телевизору.


Фото: парад на площади

Главные гуляния по случаю Дня защитника Украины в Харькове проходят на площади Свободы. Утром с большого экрана транслировали обращение президента Украины Петра Порошенко. Послушать гаранта Конституции пришли чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Юлией Светличной, а также жители Харькова, гуляющие на площади. После этого там приняли  присягу на верность Украине воспитанники военных лицеев и кадетского корпуса.

На площади проходили  показательные выступления специальных подразделений воинских частей, расположенных на территории региона, а также военных оркестров, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. В праздничном концерте  принимают участие харьковские артисты, в том числе -  Большой Слобожанский академический ансамбль песни и танца.

Там же, на площади Свободы, проходит выставка военной техники. Посмотреть и даже потрогать вертолеты, танки и прочее вооружение харьковчане и гости города смогут до 15 октября включительно.

 

Тэги:  праздник, площадь, харьков, парад
 
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