В день престольного праздника митрополит Онуфрий совершил Литургию в Свято-Покровском монастыре

14 октября 2018 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил праздничную Божественную литургию в храме Озерянской иконы Божией Матери Свято-Покровского мужского монастыря.
Архиепископу Онуфрию сослужили настоятели приходов г. Харькова и братия святой обители.
По традиции в праздник Покрова Божией Матери святые храмы посещает большое количество верующих.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Самокопание может привести к конфликтам.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: