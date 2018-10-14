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14.10.2018  17:30   

В день престольного праздника митрополит Онуфрий совершил Литургию в Свято-Покровском монастыре

14 октября 2018 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил праздничную Божественную литургию в храме Озерянской иконы Божией Матери Свято-Покровского мужского монастыря.


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Фото: Божественная литургия в Покровском соборе

Архиепископу Онуфрию сослужили настоятели приходов г. Харькова и братия святой обители.

По традиции в праздник Покрова Божией Матери святые храмы посещает большое количество верующих.

 

Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  праздник, престол, харьков, покрова
 
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