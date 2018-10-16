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16.10.2018  15:02   

В среду в Харькове завоют сирены

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в среду, 17 октября, в Харькове и области.


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Электросирены, расположенные на территории города Харькова, а также в районах Харьковской области, включат в 7:52 и 14:25, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.

Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Проверка работы средств оповещения – плановая, согласно утвержденному графику. Она проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.

Тэги:  сирена, харьков
 
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