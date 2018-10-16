В среду в Харькове завоют сирены

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в среду, 17 октября, в Харькове и области.
Электросирены, расположенные на территории города Харькова, а также в районах Харьковской области, включат в 7:52 и 14:25, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.
Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.
Проверка работы средств оповещения – плановая, согласно утвержденному графику. Она проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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