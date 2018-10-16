Покрова Богородицы в харьковских тюрьмах (ФОТО)

Как заключенные колоний православный праздник отмечали.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 14 октября 2018 в учреждениях исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления отметили день Покрова Пресвятой Богородицы.
Для лиц, находящихся в учреждениях, было организовано службу представителями религиозных организаций. Осужденным рассказали об истории возникновения данного праздника, проведенные обряды освящения воды.
Все желающие имели возможность пообщаться со священнослужителями в индивидуальном порядке и получить ответы на волнующие вопросы.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: