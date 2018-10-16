16.10.2018 15:19

Покрова Богородицы в харьковских тюрьмах (ФОТО)

Как заключенные колоний православный праздник отмечали.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 14 октября 2018 в учреждениях исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления отметили день Покрова Пресвятой Богородицы.



Для лиц, находящихся в учреждениях, было организовано службу представителями религиозных организаций. Осужденным рассказали об истории возникновения данного праздника, проведенные обряды освящения воды.



Все желающие имели возможность пообщаться со священнослужителями в индивидуальном порядке и получить ответы на волнующие вопросы.