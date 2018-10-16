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16.10.2018  15:19   

Покрова Богородицы в харьковских тюрьмах (ФОТО)

Как заключенные колоний православный праздник отмечали.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба,  14 октября 2018 в учреждениях исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления отметили день Покрова Пресвятой Богородицы.

Для лиц, находящихся в учреждениях, было организовано службу представителями религиозных организаций.  Осужденным рассказали об истории возникновения данного праздника, проведенные обряды освящения воды.

Все желающие имели возможность пообщаться со священнослужителями в индивидуальном порядке и получить ответы на волнующие вопросы.

Тэги:  тюрьма, праздник покрова, харьков
 
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