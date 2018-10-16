16.10.2018 18:49

В Первой столице лечат ребенка, покалеченного собакой (ФОТО)

Малышу животное отгрызло уши.



//gx.net.ua

Как сообщает Город Х, Харьковские медики спасают ребенка из Славянска, которого искалечила домашняя собака. Как сообщают знакомые семьи, беременная мама уложила полуторагодовалого Толика на дневной сон, сама прилегла рядом и крепко уснула. Она не почувствовала, как ребенок проснулся. Малыш подставил табуретку, открыл входную дверь и вышел на улицу в одних колготках.



«Подошел к собаке – обычной дворняге, которая сидела во дворе на цепи. Та набросилась на ребенка, откусила три пальчика на левой ручке, остались только мизинец и большой. Ушек нет вообще», - рассказывает харьковчанин Евгений Зуб.



Сейчас пострадавший Толик Адаменко находится в Харьковской областной детской больнице. Его перевели из реанимации в палату, однако от шока малыш еще не отошел. Кроме физических увечий, у ребенка тяжелая психологическая травма.



Медики советуют делать пластическую операцию за границей. Пока вопрос об этом не стоит, слишком мало времени прошло после травмы, но примерная стоимость операций уже известна – 65 000 гривен. Для семьи это неподъемная сумма.



Знакомые пострадавших говорят: поскольку маме ребенка скоро рожать, сейчас малышом занимается бабушка, которая всеми силами борется за здоровье внука.



Все, кто желает помочь малышу поскорее выздороветь, могут внести посильную финансовую помощь.



Номер карты Приватбанка 5168 7426 0626 3634 (бабушка мальчика, Штепа Елена) т.050-864-68-45