Изменена мера пресечения Цибульник

Червонозаводский районный суд Харькова изменил меру пресечения для председателя Новобаварской райадминистрации.
Как сообщает SQ, Червонозаводский районный суд Харькова изменил меру пресечения для председателя Новобаварской райадминистрации Татьяны Цибульник с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным следствия, на сегодня проведен основной объем необходимых следственных действий. После получения результатов экспертизы прокуратура начнет подготовку к ознакомлению с материалами производства сторону защиты подозреваемого.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: