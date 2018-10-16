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16.10.2018  19:19   

Изменена мера пресечения Цибульник

Червонозаводский районный суд Харькова изменил меру пресечения для председателя Новобаварской райадминистрации.


city.kharkov.ua

Как сообщает SQ,  Червонозаводский районный суд Харькова изменил меру пресечения для председателя Новобаварской райадминистрации Татьяны Цибульник с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, на сегодня проведен основной объем необходимых следственных действий. После получения результатов экспертизы прокуратура начнет подготовку к ознакомлению с материалами производства сторону защиты подозреваемого.

Источник:   SQ
 Тэги:  изменение меры пресечения, цибульник, харьков
 
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