Октябрь в Харькове бьет рекорды температур

15 и 16 октября стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в Харькове.
Как сообщает портал «Погода и климат», 16 октября столбик термометра поднялся до отметки в 23,7°С. Отклонение от нормы составило +7,2°С. Предыдущий рекорд дня погода установила в 1993 году – +22,2°С. К слову, в 1976 года было самое холодное 16 октября – 6,5 градусов мороза.
15 октября в Харькове тоже был зафиксирован температурный рекорд – 22,6°С (на 5,5 градуса выше нормы).
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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