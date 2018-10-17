17.10.2018 13:25

Октябрь в Харькове бьет рекорды температур

15 и 16 октября стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в Харькове.



// Городской Дозор

Как сообщает портал «Погода и климат», 16 октября столбик термометра поднялся до отметки в 23,7°С. Отклонение от нормы составило +7,2°С. Предыдущий рекорд дня погода установила в 1993 году – +22,2°С. К слову, в 1976 года было самое холодное 16 октября – 6,5 градусов мороза.



15 октября в Харькове тоже был зафиксирован температурный рекорд – 22,6°С (на 5,5 градуса выше нормы).