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17.10.2018  13:25   

Октябрь в Харькове бьет рекорды температур

15 и 16 октября стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в Харькове.


// Городской Дозор

Как сообщает портал «Погода и климат», 16 октября столбик термометра поднялся до отметки в 23,7°С. Отклонение от нормы составило +7,2°С. Предыдущий рекорд дня погода установила в 1993 году – +22,2°С. К слову, в 1976 года было самое холодное 16 октября – 6,5 градусов мороза.

15 октября в Харькове тоже был зафиксирован температурный рекорд – 22,6°С (на 5,5 градуса выше нормы).

Тэги:  температура, рекорд, харьков
 
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