18.10.2018 08:08

Команда харьковских спасателей заняла 3-е место на чемпионате по борьбе самбо среди силовых структур

17 октября на базе спортивного комплекса Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины состоялся чемпионат по борьбе самбо в рамках комплексных соревнований «Спартакиада - 2018».



//kharkiv.dsns.gov.ua

Фото: харьковские спасатели

На турнире были представлены 7 команд участников силовых структур Харьковской области, одной из которых была и сборная команда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Соревнования проводились по олимпийской системе в соответствии с действующими правилами соревнований в восьми весовых категориях.

В личном зачете в весовой категории до 100 кг первое место занял Роман Манаков - начальник караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

В ожесточенной борьбе спасатели заняли общекомандное третье место. Первое место заняли спортсмены Национальной полиции, а второе - представители Службы безопасности Украины. Все участники были награждены грамотами, медалями и кубками за участие в соревнованиях.

Спасатели неоднократно доказывали свое мастерство на подобных спортивных форумах и будут делать это в дальнейшем – сообщается на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области