Команда харьковских спасателей заняла 3-е место на чемпионате по борьбе самбо среди силовых структур

17 октября на базе спортивного комплекса Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины состоялся чемпионат по борьбе самбо в рамках комплексных соревнований «Спартакиада - 2018».
На турнире были представлены 7 команд участников силовых структур Харьковской области, одной из которых была и сборная команда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Соревнования проводились по олимпийской системе в соответствии с действующими правилами соревнований в восьми весовых категориях.
В личном зачете в весовой категории до 100 кг первое место занял Роман Манаков - начальник караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
В ожесточенной борьбе спасатели заняли общекомандное третье место. Первое место заняли спортсмены Национальной полиции, а второе - представители Службы безопасности Украины. Все участники были награждены грамотами, медалями и кубками за участие в соревнованиях.
Спасатели неоднократно доказывали свое мастерство на подобных спортивных форумах и будут делать это в дальнейшем – сообщается на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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