18.10.2018 11:49

Три самых жарких дня в истории: в Харькове снова температурный рекорд

17 октября этого года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Харькове.



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В среду максимальная температура составила 23,6°С. Отклонение от нормы – +7,3°С, сообщает портал «Погода и климат».



Предыдущий рекорд 17 октября был установлен в 2012 году – 22,4°С. К слову, самое холодное 17 октября было в 1976 году – 8 градусов мороза.



Напомним, 16 октября 2018 года столбик термометра поднялся до рекордной отметки в 23,7°С. Отклонение от нормы составило +7,2°С.



15 октября в Харькове тоже был зафиксирован температурный рекорд – 22,6°С (на 5,5 градуса выше нормы).

