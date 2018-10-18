Три самых жарких дня в истории: в Харькове снова температурный рекорд

17 октября этого года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Харькове.
В среду максимальная температура составила 23,6°С. Отклонение от нормы – +7,3°С, сообщает портал «Погода и климат».
Предыдущий рекорд 17 октября был установлен в 2012 году – 22,4°С. К слову, самое холодное 17 октября было в 1976 году – 8 градусов мороза.
Напомним, 16 октября 2018 года столбик термометра поднялся до рекордной отметки в 23,7°С. Отклонение от нормы составило +7,2°С.
15 октября в Харькове тоже был зафиксирован температурный рекорд – 22,6°С (на 5,5 градуса выше нормы).
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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