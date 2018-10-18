Главная Новости Общество Представители Харькова приняли участие в заседании организации Eurocities
18.10.2018  12:19   

Представители Харькова приняли участие в заседании организации Eurocities

Европейская международная организация объединяет местное городское самоуправление из десятков стран.


facebook.com

Представители Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета принимают участие в заседании рабочей группы международной организации «Eurocities».

Мероприятие проходит с 17 по 19 октября в городе Гренобль (Франция). Так, в ходе заседания заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская выступила с презентацией международной деятельности Харьковского городского совета.

Напомним, Харьков является ассоциированным членом международной организации «Eurocities».

Справка. «Eurocities» - международная организация, объединяющая местное самоуправление более 140 крупных городов в более чем 30 европейских странах. Была основана в 1986 году мэрами 6-ти городов: Барселоны, Бирмингема, Франкфурта, Лиона, Милана и Роттердама. Члены «Eurocities» - соответствующие городские органы самоуправления. Стратегическая задача организации - усиление роли самоуправления крупных европейских городов в решении стратегических проблем Европы. В рамках проекта функционируют шесть тематических форумов, широкий диапазон рабочих групп, проектов, мероприятий.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  делегация, eurocities, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Власть Представители Европейской службы внешних дел посетили Харьковщину 16.05 Культура и Туризм В Харькове проходит международный туристический форум (ФОТО) 04.04 Власть Глава ХОГА встретилась с делегацией Американского Совета по внешней политике
 
 

Видео

В Харькове под мэрией произошел конфликт между депутатом горсовета и ветеранами АТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 