18.10.2018 12:19

Представители Харькова приняли участие в заседании организации Eurocities

Европейская международная организация объединяет местное городское самоуправление из десятков стран.



facebook.com

Представители Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета принимают участие в заседании рабочей группы международной организации «Eurocities».



Мероприятие проходит с 17 по 19 октября в городе Гренобль (Франция). Так, в ходе заседания заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская выступила с презентацией международной деятельности Харьковского городского совета.



Напомним, Харьков является ассоциированным членом международной организации «Eurocities».



Справка. «Eurocities» - международная организация, объединяющая местное самоуправление более 140 крупных городов в более чем 30 европейских странах. Была основана в 1986 году мэрами 6-ти городов: Барселоны, Бирмингема, Франкфурта, Лиона, Милана и Роттердама. Члены «Eurocities» - соответствующие городские органы самоуправления. Стратегическая задача организации - усиление роли самоуправления крупных европейских городов в решении стратегических проблем Европы. В рамках проекта функционируют шесть тематических форумов, широкий диапазон рабочих групп, проектов, мероприятий.