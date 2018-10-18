18.10.2018 15:52

Годовщина страшной аварии на Сумской. Харьковчане почтили память погибших в ДТП

Харьков сегодня вспоминает жертв страшной аварии на Сумской. Прошел ровно год. Тогда погибли шесть человек и еще столько же пострадали.



// Городской Дозор

Центр Харькова. По погибшим в страшной аварии, которая произошла здесь ровно год назад, священники служат панихиду. Харьковчане несут цветы.



Тарас Головий, товарищ погибших Аллы и Анастасии Сокол:

Это минимально, что можно сделать, как знак уважения для дорогих для меня людей, которые здесь погибли. Забывать о таком нельзя. Мы видим, что прошел год, но ситуация на дорогах еще хуже, люди продолжают погибать, и мы как общество должны на это реагировать.



Дмитрий, товарищ погибшего Александра Евтеева:

Говорят, что время лечит. Ничего оно не лечит. Чувство невосполнимой утраты глубоко засело внутри, и до сих пор как-то тяжело понять, что произошло, почему произошло.



У Оксаны Евтеевой это ДТП забрало мужа и сестру. Они втроем возвращались домой. Двадцатилетняя студентка Елена Зайцева за рулем «Лексуса» на большой скорости пыталась проскочить перекресток, в нее въехал «Фольксваген», которым управлял Геннадий Дронов, и машину Зайцевой отбросило на пешеходов. Свою вину она признала, однако Оксана Евтеева ей не верит.



Оксана Евтеева, пострадавшая:

Я не верю в раскаяние. Только во время суда ей становится плохо, ей постоянно вызывают скорую, мне кажется, что этот человек абсолютно ничего не испытывает, она чувствует вседозволенность.



Другой водитель, Геннадий Дронов, свою вину до сих пор не признает. Эта авария стала самой резонансной в Украине, тогда погибли шесть человек и еще столько же пострадали. Сейчас идет судебное разбирательство. Есть свидетели, экспертизы и видео с камер наблюдения. Однако пострадавшие теряют надежду на справедливое решение суда.



Оксана Нестеренко, пострадавшая:

Эта клоунада, это цирк со скорыми, прописанный сценарий, и все это время нет никаких сдвигов в деле. Мы все ожидаем справедливости и очень сложно, все попытки адвокатов, все наши старания, мы писали петицию Президенту, но пока это ни к чему не привело.

