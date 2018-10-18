18.10.2018 18:49

Прошла ревизия отделений харьковской полиции и парковки

В Харькове прошло заседание комитета доступности.



city.kharkov.ua

Штрафы выросли, а водители все равно нарушают. 10%, а в Харькове по распоряжению тогдашнего городского головы, 20% от общего количества парковочных мест должны выделять для людей с инвалидностью. Но автовладельцы пренебрегают такими правилами и занимают их места. И только за этот год оштрафовали 283 человека.



Елена Шингарева, вице-президент городской общественной организации "Креавита"



"Действительно, произошедшего позитивные изменения. В городе стало гораздо больше парковочных мест, они появились на всех муниципальных парковках, они появились на парковках возле супермаркетов, но какая существует проблема? Очень часто их занимают водители, Которые не имеют физических ограничений и люди с инвалидность зачастую приезжают и те места, Которые предназначены для них очень часто бывают заняты"



Именно поэтому, отмечает Елена Шингарева, если человек видит правонарушителя, необходимо вызвать патрульную полицию для того, чтобы автовладелец оплатил соответствующий штраф. Все это обсудили в мэрии на заседании комитета по доступности. Розлядал там и доступность для людей с инвалидностью полицейских участков. Так провели мониторинг в 9-ти помещениях и обнаружили недостатки, которые необходимо устранить.



Елена Шингарева вице-президент городской общественной организации "Креавита"



"Также мы рассматриваем информационные и организационные методы взаимодействия между национальной полицией и общественными организациями. Мы предлагали обучающие методики по взаимодействию и коммуникации полицейских с людьми с инвалидностью".

Среди общих проблем - отсутствие пандусов, специализированных мест для парковки и приспособленных туалетов, узкие двери, высокие пороги. Для людей с проблемами зрения не установлены указатели или звуковые маячки на входах в отделения. Также во всех зданиях нет лифтов, что, кстати, не позволило экспертам для оценки доступности этажей подняться выше первого.



«Архитектурная реальность такова, что эти здания, в основном, недоступны для людей с ограниченными физическими возможностями. Но радует то, что полиция была настроена доброжелательно, шла нам навстречу, помогала. По результатам мониторинга был составлен отчет, который передали в полицию, а также разработаны рекомендации по улучшению доступности каждого отделения», - сообщила Елена Шингарева.



Представитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Александр Топорин сообщил, что уже проводится определенная работа по установке пандусов, также в полиции реализуют программу по переобустройству райотделов, что позволит решить ряд озвученных проблем.