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18.10.2018  19:50   

В Первой столице вручены первые карты неслышащего водителя

Введение карт базируется на европейском и американском опыте и должно облегчить общение шоферов, имеющих проблемы со слухом с полицией.


city.kharkov.ua

Карты были вручены трем харьковчанм на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что новинка поможет автомобилистам, которые имеют проблемы со слухом, более эффективно общаться с представителями полиции.

По словам вице-президента общественной организации инвалидов «Креавита» Елены Шингаревой, при составлении карты за основу был взят мировой опыт.

«В США и Европе глухие водители имеют при себе такие карты, которые помогают им общаться с полицейскими. На пластиковой карточке указаны варианты, каким способом можно установить коммуникацию с водителем, варианты причины остановки, какие правила нарушил водитель и как он может получить помощь. В Харькове насчитывается около трех тысяч глухих людей, из них больше половины - автомобилисты. Уверена, что эти карты очень им помогут», - сообщила Елена Шингарева.

Она подчеркнула, что все желающие, которые нуждаются в карте неслышащего водителя, могут получить ее бесплатно в «Креавите».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  карты неслышащего водителя, харьков
 
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