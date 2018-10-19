19.10.2018 16:34

Отопительный сезон в Харькове: когда среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов

На сегодняшний день среднесуточная температура воздуха составляет 15 градусов, и это по данным Харьковского гидрометцентра высокий показатель, не свойственный для этого времени года.



// Городской Дозор

Более того, такая достаточно теплая погода сохранится еще несколько дней.



Так, в выходные в ночное время будет около +10-ти градусов, а днем ​​столбик термометра поднимется до отметки +19.



А вот на следующей неделе, с понедельника по среду, температура станет понемногу снижаться, будет около 14-ти выше нуля. Дальше – еще ниже.



Впрочем, существенное похолодание, отмечают синоптики, следует ожидать с 29 октября, тогда, возможно, среднесуточная температура воздуха уже составит 4-5 градусов тепла.