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19.10.2018  16:34   

Отопительный сезон в Харькове: когда среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов

На сегодняшний день среднесуточная температура воздуха составляет 15 градусов, и это по данным Харьковского гидрометцентра высокий показатель, не свойственный для этого времени года.


// Городской Дозор

Более того, такая достаточно теплая погода сохранится еще несколько дней.

Так, в выходные в ночное время будет около +10-ти градусов, а днем ​​столбик термометра поднимется до отметки +19.

А вот на следующей неделе, с понедельника по среду, температура станет понемногу снижаться, будет около 14-ти выше нуля. Дальше – еще ниже.

Впрочем, существенное похолодание, отмечают синоптики, следует ожидать с 29 октября, тогда, возможно, среднесуточная температура воздуха уже составит 4-5 градусов тепла.

Тэги:  отопительный сезон, температура, харьков, погода, синоптики
 
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