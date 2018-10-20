Памятную доску погибшему воину-афганцу установили в харьковской школе

На фасаде здания Харьковской общеобразовательной школы №129 (ул. Клочковская, 224). открыли мемориальную доску воину-интернационалисту Сергею Гальцеву.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Шевченковского района Марина Борисенко, военный комиссар Шевченковского района Владимир Арап, родственники погибшего героя, ветераны Афганской войны, ученики школы и жители района.
Сергей Гальцев был выпускником школы 1976 года.
Присутствующие почтили память всех воинов, погибших в Афганистане, минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.
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