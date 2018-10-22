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22.10.2018  12:40   

Харьковщина теряет население и интерес в глазах переселенцев

По данным региональных статистиков миграция населения на Харьковщину поменяла направление на 180 градусов.


Фото: marker.ua

Если за январь – август прошлого года наш регион принял 7 725 новых жителей, то за тот же период 2018 поток мигрантов не просто иссяк, но и развернулся назад. Область официально уменьшилась на – 225 человек.

Численность населения в Харьковской области, по оценке региональных статистиков, на 1 сентября 2018 составила 2 678 895 человек.

В течение января-августа 2018 численность населения уменьшилась на 15 112 человек.

Помимо официального выезда из нашего региона пары сотен мигрантов уменьшение численности населения области произошло как за счет естественного сокращения (смерти) – 14 860 человек за прошедшие 9 месяцев.

Источник:   ГУ Статистики в Харьковской области
 Тэги:  маграция, харьков, смертность, привлекательность
 
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