Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»

В мероприятии примут участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, лидеры молодежных общественных организаций, депутаты, общественность.
Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке
до 20:00 23 октября.
Время проведения мероприятия - с 16:00 до 17:30 (начало регистрации - в 15:30).
Отметим, что конкурс «Молодежная столица Украины» проходит в стране второй раз. Его проводят Министерство молодежи и спорта Украины, Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины.
Задачи конкурса - привлечение молодежи к процессам управления городом, обеспечение высокого уровня ответственности молодых людей за качество жизни в городах; распространение лучших практик молодежной работы, обмен опытом и привлечения молодежи ко всем сферам жизни на местном и региональном уровнях; использование европейского опыта для улучшения работы с молодежью в регионах Украины; минимизация негативных тенденций миграции и содействия процессам децентрализации на местном уровне.
Организаторы мероприятия в Харькове - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Молодежным советом при Харьковском городском голове.
Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на странице в «Facebook
». Координатор конкурса: Елена Воробьева (vorobyovalenaaaa@gmail.com).