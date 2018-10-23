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23.10.2018  08:18   

Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»

Презентация конкурса «Молодежная столица Украины» и создание рабочей группы для разработки конкурсной заявки от города пройдут 24 октября в студии «A-Level» (пл. Павловская, 6, 2 эт.).


// city.kharkov.ua
В мероприятии примут участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, лидеры молодежных общественных организаций, депутаты, общественность.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке до 20:00 23 октября.

Время проведения мероприятия - с 16:00 до 17:30 (начало регистрации - в 15:30). 

Отметим, что конкурс «Молодежная столица Украины» проходит в стране второй раз. Его проводят Министерство молодежи и спорта Украины, Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины.

Задачи конкурса - привлечение молодежи к процессам управления городом, обеспечение высокого уровня ответственности молодых людей за качество жизни в городах; распространение лучших практик молодежной работы, обмен опытом и привлечения молодежи ко всем сферам жизни на местном и региональном уровнях; использование европейского опыта для улучшения работы с молодежью в регионах Украины; минимизация негативных тенденций миграции и содействия процессам децентрализации на местном уровне. 

Организаторы мероприятия в Харькове - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Молодежным советом при Харьковском городском голове.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на странице в «Facebook». Координатор конкурса: Елена Воробьева (vorobyovalenaaaa@gmail.com).
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, харьков
 
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