23.10.2018 10:56

Харькову обещают дожди с мокрым снегом

24-25 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий.



Timeua.info

По данным Укргидрометцентра, пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с,



24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и ​​Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье снег снег).



На Киевщине 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с.