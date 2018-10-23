Харькову обещают дожди с мокрым снегом

24-25 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий.
По данным Укргидрометцентра, пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с,
24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье снег снег).
На Киевщине 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажн.:
давл.:
ветер: