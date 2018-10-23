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23.10.2018  10:56   

Харькову обещают дожди с мокрым снегом

24-25 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий.


Timeua.info

По данным Укргидрометцентра, пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с,

24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и ​​Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье снег снег).

На Киевщине 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  погода, харьков
 
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