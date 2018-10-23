В Харькове ожидают сначала мокрый снег, а потом снова бабье лето

Снег, правда мокрый и только местами, синоптики обещают уже в четверг. В целом ухудшение погоды ожидается со среды.
24 октября, по данным Гидрометцентра, в Харькове местами дождь и сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Ночью 6-8, днем 9-11 градусов выше нуля.
А вот 25 октября уже букет срываться снег, однако температура воздуха останется плюсовой, в ночное время до 5-ти, в дневное - до 10-ти тепла.
Заморозки обещают в пятницу и субботу, ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3, днем 4-9 с отметкой плюс.
И только в воскресенье, отмечают синоптики, вернется бабье лето. Столбик термометра будет подниматься местами до +20. И такую относительно теплую погоду до конца месяца.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажн.:
давл.:
ветер: