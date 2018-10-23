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23.10.2018  14:02   

В Харькове ожидают сначала мокрый снег, а потом снова бабье лето

Снег, правда мокрый и только местами, синоптики обещают уже в четверг. В целом ухудшение погоды ожидается со среды.


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24 октября, по данным Гидрометцентра, в Харькове местами дождь и сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Ночью 6-8, днем ​​9-11 градусов выше нуля.

А вот 25 октября уже букет срываться снег, однако температура воздуха останется плюсовой, в ночное время до 5-ти, в дневное - до 10-ти тепла.

Заморозки обещают в пятницу и субботу, ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3, днем ​​4-9 с отметкой плюс.

И только в воскресенье, отмечают синоптики, вернется бабье лето. Столбик термометра будет подниматься местами до +20. И такую ​​относительно теплую погоду до конца месяца.

Тэги:  погода, харьков
 
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