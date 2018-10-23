23.10.2018 17:10

Харьковский зоопарк поздравил всех любителей диких горных кошек (ФОТО, ВИДЕО)

На официальной страничке всем харьковчанам напомнили, что ежегодно 23 октября во всем мире отмечается Международный день ирбиса - снежного барса.



Фото: zoo.kharkov.ua

Этот праздник учрежден на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в 2013 году.

Ирбис, снежный барс, снежный леопард – так много имен, но так мало их осталось в дикой природе. Крупный, быстрый и осторожный снежный барс принадлежит к семейству кошачьих и обитает высоко в горах центральной и южной Азии и южной Сибири. Однако, несмотря на обширный ареал обитания, увидеть его в естественной среде практически невозможно. Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус находящегося под угрозой вымирания.

Сегодня во всем мире осталось лишь около 4000 - 6500 снежных барсов: браконьерство, охота и изменение климата являются основными угрозами для сохранения и приумножения данного вида. Поэтому главной целью Международного дня снежного барса является привлечение внимания общественности к важности сохранения уникальных видов животных нашей планеты.