23.10.2018 19:12

Харьковские рукописи не горят (ФОТО)

Холодногорский район: спасатели пообщались на тему безопасности с посетителями и работниками библиотеки



Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Со снижением температурного режима, повышается риск возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти из-за неосмотрительности граждан обогреваемых свое жилье. Поэтому спасатели отправляются на улицы города и в учреждения с пребыванием людей, чтобы донести до наибольшего общественности граждан жизненно важные правила пожарной безопасности.

Так, 22 октября специалисты Холодногорского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области провели массово-разъяснительную работу в КПК «Центральная библиотека им. Ф. Основьяненко централизованной библиотечной системы Холодногорского района. Харьков », который располагается по переулку пластической ом , 8.

Во время общения с гражданами, спасатели заметили, что каждый человек должен знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Сейчас этот вопрос приобретает еще большую актуальность из-за начала отопительного сезона. Гости из ГСЧС для большей наглядности привели статистику возникновения пожаров, произошла из-за халатности хозяев и рассказали о самых распространенных причины возгораний в жилье.

Особое внимание пожарные уделили действиям в случае возникновения пожара и отметили, что в первую очередь необходимо вызвать спасателей по номеру 101. Даже секунды промедления могут натворить бед. Также спасатели рассказали присутствующим о том, как устроен огнетушитель и пригласили желающих принять участие в практическом занятии по пользованию первичными средствами пожаротушения.