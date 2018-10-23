Харьковские специалисты скорой помощи прошли тренинг по медицинской этике (ФОТО)

Двадцать второго октября на базе отдела выездной консультативной медицинской помощи КУЗ «ЦЭМП и МК» для сотрудников была проведена лекция по медицинской этике и деонтологии.
Учитывая всю тяжесть накопившихя проблем, только после лекции по медицинской этике состоялось производственное собрание с целью решения неотложных проблем работы подразделения.
На собрании присутствовали заместитель директора по медицинской работе Бирюков Сергей Дмитриевич и главный фельдшер Федорова Людмила Алексеевна.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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