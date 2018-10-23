Главная Новости Общество Харьковские специалисты скорой помощи прошли тренинг по медицинской этике (ФОТО)
23.10.2018  19:40   

Харьковские специалисты скорой помощи прошли тренинг по медицинской этике (ФОТО)

Двадцать второго октября на базе отдела выездной консультативной медицинской помощи КУЗ «ЦЭМП и МК» для сотрудников была проведена лекция по медицинской этике и деонтологии.


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Учитывая всю тяжесть накопившихя  проблем, только после лекции по медицинской этике состоялось производственное собрание с целью решения неотложных проблем работы подразделения.

На собрании присутствовали заместитель директора по медицинской работе Бирюков Сергей Дмитриевич и главный фельдшер Федорова Людмила Алексеевна.

Источник:   КЗЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
 Тэги:  катастрофа, медицина, харьков, этика, проблемы
 
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