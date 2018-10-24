Харьковская колония получила более чем полумиллионый заказ

Осужденные Алексеевской колонии № 25 изготовят 4 000 каркасов для мебели.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, общий объем заказа составляет 4000 комплектов на общую сумму 640 тысяч гривен.
В настоящее время уже изготовлено 500 комплектов продукции.
Прочный и упругий металлический каркас обеспечивает устойчивость мебели в разложенном виде и имеет двухслойное покрытие красками, устойчивыми к атмосферным воздействиям.
Ключевым преимуществом раскладной мебели является возможность легко собирать ее на ночь или на время непогоды.
Кроме того, такие изделия абсолютно не требуют много места для их хранения в холодный сезон.
Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко, эта продукция уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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