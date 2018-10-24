24.10.2018 14:19

Харьковская колония получила более чем полумиллионый заказ

Осужденные Алексеевской колонии № 25 изготовят 4 000 каркасов для мебели.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, общий объем заказа составляет 4000 комплектов на общую сумму 640 тысяч гривен.

В настоящее время уже изготовлено 500 комплектов продукции.

Прочный и упругий металлический каркас обеспечивает устойчивость мебели в разложенном виде и имеет двухслойное покрытие красками, устойчивыми к атмосферным воздействиям.

Ключевым преимуществом раскладной мебели является возможность легко собирать ее на ночь или на время непогоды.

Кроме того, такие изделия абсолютно не требуют много места для их хранения в холодный сезон.

Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко, эта продукция уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом.