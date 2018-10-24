24.10.2018 14:40

На интерактивной карте Харьковщины зарегистрированы 380 незаконных свалок

По состоянию на 21 октября 2018 на электронный карту свалок, которую Минприроды запустило в сентябре 2016 году, граждане прислали около 5000 сообщений о выявленных свалки.



Фото menr.gov.ua

Больше всего их поступило из Киевской (1125), Харьковской (380) и Днепропетровской (350) областей. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Он отметил, что третий год подряд в этих регионах граждане активно пользуются сервисом Минприроды, который помогает бороться со стихийными свалками.

Из 5000 свалок, о которых поступила информация из разных регионов Украины, местными властями убрано около половины, более тысячи заявок находятся на стадии выполнения, в около 700 случаях просрочена сроки выполнения и еще около тысячи - нуждаются в подтверждении заявителем.

Харьковщина – лидер в ликвидации незаконных свалок.

«Я просил бы всех, кто пользуется электронной картой свалок, следить за рассмотрением их заявок. Современные технологии и функционал карты позволяют отслеживать, на каком этапе обращения. Местная власть дает месяц для того, чтобы должным образом отреагировать на эти обращения от граждан. Информация об убранном мусоре появляется на карте на основании данных, полученных именно от местных властей. Минприроды физически не может проконтролировать качество выполнения каждой заявки. Именно поэтому мы в свое время предусмотрели возможность для граждан самым оценивать качество выполненной работы », - пояснил Министр экологии и природных ресурсов Украины.

Напомним, в сентябре 2016 Министерство экологии и природных ресурсов представило электронный сервис Ecomapa.gov.ua - интерактивную карту свалок Украины.

Кроме геолокационных данных о свалке, на карту добавляется информация о состоянии их ликвидации. Карта постоянно обновляется. Добавить информацию о свалку может любой гражданин Украины.

Для этого достаточно:

Скачать мобильное приложение «Екомапа» с функцией онлайн-оповещения об обнаруженных свалки (Скачать мобильное приложение можно в Google Play). Сфотографировать обнаруженую свалку. Отправить фото через приложение «Екомапа» с указанным местонахождению стихийного свалки.

Полученная информация оперативно обрабатывается модератором и наносится на карту.

или

Сфотографировать обнаружено свалку. Войти на сайт. Регистрация. Отправить обращение.

Полученная информация оперативно обрабатывается модератором и наносится на карту.

Полученную информацию о свалки Минприроды направляет в органы местной власти с требованием их ликвидировать. Каждый гражданин может видеть процесс устранения нарушений в обновленных статусах, предусмотренных приложениями.