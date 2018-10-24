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24.10.2018  15:15   

Инклюзивный коворкинг «Доступная занятость» откроется в Харькове

Двери коворкинга распахнутся в Харьковском городском центре занятости.


//www.city.kharkov.ua

Инклюзивный коворкинг «Доступная занятость» откроет свои двери для посетителей 25 октября в Харьковском городском центре занятости (ул. Шевченко, 137-а, к. 105).

Как сообщили организаторы, в инклюзивном коворкинге установлена спецтехника и усовершенствован дизайн помещения. Индивидуальные и групповые услуги адаптированы к потребностям различных категорий населения, в том числе лиц с детьми, людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Откроется инклюзивный коворкинг мастер-классом «Профессия на ощупь». Занятие проведет шеф-повар кулинарной студии «Кухня», который научит гостей делать шоколадное печенье.

Начало - в 12:00.

Подобные мероприятия будут проводиться в инклюзивном коворкинге с 9:00 до 16:00 (по графику). Анонсы мероприятий и формы для регистрации на них доступны на странице Харьковского городского центра занятости в социальной сети «Фейсбук». Посетители также смогут получать индивидуальные консультации, работать с компьютерной и оргтехникой. Все услуги бесплатны.

Для уточнения информации можно обращаться в отдел информационной работы и внешних связей областного центра занятости по тел.: (057) 757-52-72.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коворкинг, открытие, харьков
 
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