24.10.2018 15:15

Инклюзивный коворкинг «Доступная занятость» откроется в Харькове

Двери коворкинга распахнутся в Харьковском городском центре занятости.



//www.city.kharkov.ua

Инклюзивный коворкинг «Доступная занятость» откроет свои двери для посетителей 25 октября в Харьковском городском центре занятости (ул. Шевченко, 137-а, к. 105).



Как сообщили организаторы, в инклюзивном коворкинге установлена спецтехника и усовершенствован дизайн помещения. Индивидуальные и групповые услуги адаптированы к потребностям различных категорий населения, в том числе лиц с детьми, людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.



Откроется инклюзивный коворкинг мастер-классом «Профессия на ощупь». Занятие проведет шеф-повар кулинарной студии «Кухня», который научит гостей делать шоколадное печенье.



Начало - в 12:00.



Подобные мероприятия будут проводиться в инклюзивном коворкинге с 9:00 до 16:00 (по графику). Анонсы мероприятий и формы для регистрации на них доступны на странице Харьковского городского центра занятости в социальной сети «Фейсбук». Посетители также смогут получать индивидуальные консультации, работать с компьютерной и оргтехникой. Все услуги бесплатны.



Для уточнения информации можно обращаться в отдел информационной работы и внешних связей областного центра занятости по тел.: (057) 757-52-72.