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25.10.2018  08:40   

Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»

Презентация Национального конкурса «Молодежная столица Украины» состоялась сегодня, 24 октября, в Харькове.


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, лидеры молодежных общественных организаций, депутаты, общественность.

Конкурс «Молодежная столица Украины» проводится во второй раз. Среди его задач - привлечение молодежи к процессам управления городом, обеспечение высокого уровня ответственности молодых людей за качество жизни в городах; распространение лучших практик молодежной работы, обмен опытом и привлечение молодежи ко всем сферам на местном и региональном уровнях, использование европейского опыта и пр.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в этом году Харьков сделает все возможное, чтобы одержать в конкурсе победу, тем более, что для этого есть все предпосылки.

«Да, в прошлом году победил Львов, но мы из этого сделали определенные выводы, и теперь у нас будет совсем другая презентация. Для нас Харьков был, есть и будет молодежной столицей Украины. У нас в городе ежедневно идут процессы и реализуются проекты, которые это подтверждают. Я вижу, что молодежь активна, она хочет менять Харьков к лучшему», - отметил Алексей Чубаров.

Как и в прошлом году, в нынешнюю конкурсную заявку должна войти информация о развитии молодежной сферы в политическом, социально-экономическом и культурном направлениях жизнедеятельности городов.

Председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев подтвердил, что в этом году уровень работы с молодежью в Харькове значительно вырос.

«Нам есть о чем рассказать, поскольку в городе реализуется много спортивных, культурных и социальных проектов для молодежи. Мы вовлекаем молодых людей в процесс реализации бюджета участия, где большая часть - молодежные проекты. Очень радует, что если подойти с умом, то в Харькове практически любая идея может найти свою реализацию», - подчеркнул Михаил Лазарев.

Победители конкурса «Молодежная столица Украины» получат возможность провести всеукраинский форум молодежи, наладить сотрудничество с городами, которые были молодежными столицами Европы, получить дополнительные привлеченные средства для работы с молодежью.

Напомним, что конкурс проводят Министерство молодежи и спорта Украины, Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, харьков
 
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