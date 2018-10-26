Укрпочта грозит прекратить доставку пенсий харьковчанам с 1 января

Генеральный директор ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский: «Укрпочта будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий». С Нового года на Харьковщине "Печкины" канут в небытие.
Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский.
По его словам, такие кардинальные решения является частью антикризисного плана, который в компании вводят с 1 ноября 2018 года.
Причина — убыточность доставки пенсий, ведь тариф не пересматривался еще с 2004 года.
В среднем каждое из сельских отделений ежемесячно несет убытки почти на 3 тыс. гривен. На каждой доставке почта теряет 19 гривен.
«Доставка пенсий — достаточно острый вопрос, от которого зависит формат дальнейшей работы компании. По сути, это вопрос, останется в Укрпочте 11,5 тысячи отделений или 4,3 тысячи», - сказал Смелянский.
По словам главы Укрпочты, на сегодня 45% украинских пенсионеров получают пенсии через Укрпочту.
«Мы доставляем тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты. Сеть банковских офисов сокращается. 2017 года было закрыто 827 филиалов банков, в этом — уже более 700. Причина — экономически не выгодно работать в селах », — отметил он.
В Укрпочте ожидают, что Пенсионный фонд и Правительство отреагируют на эту информацию и пересмотрят убыточные тарифы.
«Укрпочта вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий. С 1 января 2019 мы не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала», — резюмировал генеральный директор компании.
Генеральный директор ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский: «Укрпочта будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий».
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