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26.10.2018  13:55   

Харьковская областная библиотека для детей празднует 80-летие (ФОТО)

Свой юбилей библиотекари совместили с патриотическим форумом «Мы дети твои – Уккраина!».


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Фото: Чествование юбиляров

Мероприятие по празднованию юбилея, и приуроченое ко  Дню защитника Украины, состоялось на сцене КЗ «Областной организационно-методический театрально-концертный центр». Участниками мероприятия стали победители и лауреаты различных детских конкурсов.

В фойе театра открылась тематическая экспозиция творческих работ детей - участников конкурса, оформлена книжная выставка «Сила непокоренных» и презентован экспонаты из музея, созданного при Харьковской областной библиотеке для детей.

«Изюминкой» мероприятия стал показ театрализованного представления Р. Киплинга «Маугли» в исполнении народного художественного коллектива детского театра «Сорванцы» коммунального учреждения «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества».

Главными на празднике, конечно же, были дети со всех уголков Харьковщины, которые в течение года принимали активное участие во Всеукраинских и Межрегиональных конкурсах, получали звание «Лучший читатель года». Чтобы поддержать и отметить талантливую молодежь в зале Театрально-концертного центра собрались руководители государственных учреждений, учреждений образования, культуры, специалисты книгоиздательского дела, также участники АТО.

 

Источник:   Харьковская областная библиотека для детей
 Тэги:  библиотека, форум, харьков, патриоты, приветствие
 
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