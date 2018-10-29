В пригороде Харькова освятили кресты на новострое (ФОТО)

Митрополит Онуфрий освятил накупольные кресты для строящегося храма в поселке Малая Даниловка Харьковской области.
28 октября 2018 года Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий посетил и ознакомился с ходом строительства храма в честь Святители Иоанна-Златоуста поселка Малая Даниловка Дергаческого района, где совершил освящение куполов и на купольных крестах для строящегося храма.
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