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29.10.2018  15:40   

В пригороде Харькова освятили кресты на новострое (ФОТО)

Митрополит Онуфрий освятил накупольные кресты для строящегося храма в поселке Малая Даниловка Харьковской области.


Фото eparchia.kharkov.ua

28 октября 2018 года Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий посетил и ознакомился с ходом строительства храма в честь Святители Иоанна-Златоуста поселка Малая Даниловка Дергаческого района, где совершил освящение куполов и на купольных крестах для строящегося храма.

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Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  малая даниловка, харьков, храм, кресты, купол, освящение
 
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