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30.10.2018  12:33   

Харьковчан зовут на общегородской субботник

Масштабная уборка города назначена на 3 ноября.


// city.kharkov.ua

Начало - в 9:00.

Осенняя уборка территории пройдет во всех районах города.

В частности, в порядок приведут Молодежный парк.

В субботнике примут участие заместители городского головы, сотрудники аппарата Харьковского городского совета.

К уборке в разных районах города могут присоединиться все желающие.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  субботник, харьков
 
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