Харьковчан зовут на общегородской субботник

Масштабная уборка города назначена на 3 ноября.
Начало - в 9:00.
Осенняя уборка территории пройдет во всех районах города.
В частности, в порядок приведут Молодежный парк.
В субботнике примут участие заместители городского головы, сотрудники аппарата Харьковского городского совета.
К уборке в разных районах города могут присоединиться все желающие.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: