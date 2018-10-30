Харьковских ветеранов налоговой службы поздравили с праздником (ФОТО)

30 октября в фискальной службе Украины чествуют пенсионеров и ветеранов Государственной налоговой службы страны.
Приветствуют не только тех, кто ушел на заслуженный отдых, но и тех, кто проработал на службе много лет – сообщает на своей странице региональная фискальная служба.
С отдельным поздравлением к ветеранам обратился начальник ГУ ГФС в Харьковской области Рыбаков.
Накануне праздника ветеранов, налоговиков пригласили на концерт в отреставрированной Харьковской филармонии. Со сцены играла праздничная музыка, вокалисты пели украинские песни, звучал орган. Приглашенные общались друг с другом, делились воспоминаниями и впечатлениями от концерта.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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