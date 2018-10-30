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30.10.2018  14:05   

Харьковских ветеранов налоговой службы поздравили с праздником (ФОТО)

30 октября в фискальной службе Украины чествуют пенсионеров и ветеранов Государственной налоговой службы страны.


:// sfs.gov.ua
Харьковских ветеранов налоговой службы поздравили с праздником (ФОТО)

Приветствуют не только тех, кто ушел на заслуженный отдых, но и тех, кто проработал на службе много лет – сообщает на своей странице региональная фискальная служба.

С отдельным поздравлением к ветеранам обратился начальник ГУ ГФС в Харьковской области Рыбаков.

Накануне праздника ветеранов, налоговиков пригласили на концерт в отреставрированной Харьковской филармонии. Со сцены играла праздничная музыка, вокалисты пели украинские песни, звучал орган.  Приглашенные общались друг с другом, делились воспоминаниями и впечатлениями от концерта.

  

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, ветеран, харьков, праздник, концерт, поздравления
 
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