30.10.2018 14:05

Харьковских ветеранов налоговой службы поздравили с праздником (ФОТО)

30 октября в фискальной службе Украины чествуют пенсионеров и ветеранов Государственной налоговой службы страны.



:// sfs.gov.ua

Харьковских ветеранов налоговой службы поздравили с праздником (ФОТО)



Приветствуют не только тех, кто ушел на заслуженный отдых, но и тех, кто проработал на службе много лет – сообщает на своей странице региональная фискальная служба.

С отдельным поздравлением к ветеранам обратился начальник ГУ ГФС в Харьковской области Рыбаков.

Накануне праздника ветеранов, налоговиков пригласили на концерт в отреставрированной Харьковской филармонии. Со сцены играла праздничная музыка, вокалисты пели украинские песни, звучал орган. Приглашенные общались друг с другом, делились воспоминаниями и впечатлениями от концерта.