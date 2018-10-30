30.10.2018 16:49

Открыт Центр реинтеграции для бездомных людей (ФОТО)

В Первой столице распахнул двери обновленный социальный центр.



city.kharkov.ua

Городской Центр реинтеграции для бездомных лиц открыли сегодня, 30 октября, после капитального ремонта на ул. Мира, 102.



В открытии центра приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, менеджер проекта социальной инфраструктуры Немецкой федеральной компании «GIZ Украина» Рене фон Прондзински, младший менеджер проекта «Инициативы инфраструктурной программы для Украины» компании «GIZ» Бенжамин Шедер-Бишин, председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная и директор Центра реинтеграции бездомных лиц Алексей Сорокин.



По словам вице-мэра, проект реализован при финансовой поддержке Немецкой компании «GIZ Украина». В частности, за средства немецких партнеров был проведен капитальный ремонт здания: отремонтирована кровля, утеплен фасад здания, заменены окна, система водоснабжения и отопления, проведены отделочные работы. Также в центре оборудованы помещения для людей с ограниченными возможностями. Светлана Горбунова-Рубан также отметила, что за счет средств города в следующем году будет проведено благоустройство территории центра.



«Огромное спасибо компании «GIZ», за то что они приняли наше предложение, и мы начали реализовывать этот большой проект. Рене фон Прондзински реагировал на каждую нашу просьбу и инициативу. Большое спасибо Бенжамину Шедеру, потому что без командной поддержки с немецкой стороны вряд ли мы бы осуществили этот проект», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



В ходе осмотра центра менеджер проекта Рене фон Прондзински отметил, что доволен результатами проделанной работы. По его словам, ремонтные работы были проведены с применением энергоэффективных технологий, что поможет в дальнейшем значительно сэкономить потребление электроэнергии и тепла.



«Для нас этот проект стал своеобразным вызовом, поскольку мы имели дело с людьми, у которых нет крыши над головой и которые зависят от погодных условий. Нам очень приятно, что мы открываем этот центр до наступления холодов. Это очень важно, чтобы люди могли находиться в холодное время года в нормальных условиях», - сказал Рене фон Прондзински.



На двух этажах центра расположены комнаты для ночлега для мужчин, для женщин и для людей с ограниченными возможностями. Также есть отделение реинтеграции бездомных лиц и социальной адаптации людей, вышедших из мест лишения свободы. В учреждении люди смогут получить услуги медицинского и социального характера, им помогут восстановить документы, оформить пособие, а также найти родных. В случае необходимости с постояльцами будет работать психолог.



В центре одновременно могут получать социальные услуги до 165 человек. Люди, по разным причинам оставшиеся без жилья, могут ночевать в приюте неограниченное количество времени. Бывшие заключенные могут жить в центре до трех месяцев, пока не наладят социальные связи.



Как отметила вице-мэр, кроме людей, оставшихся без жилья в силу сложных жизненных обстоятельств, услугами центра пользуются и бездомные лица, для которых бродяжничество стало образом жизни.



«Работая с такими людьми и создавая для них комфортные условия, мы, в том числе, должны оградить здоровую часть общества от их асоциальных форм поведения. Они должны быть вымыты, обследованы медиками, чтобы не разносились инфекциионные заболевания, также с ними работают психологи. Эти люди должны понимать, что являются членами большого человеческого сообщества, и в этом и есть цель данного центра», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.



Отметим, что на время ремонта приют для бездомных функционировал на базе Московского территориального центра, поэтому люди, которые нуждались в ночлеге, могли получить там все необходимые услуги.