30.10.2018 17:30

Вопросы семьи и осознанного родительства поднимет международный социальный форум в Харькове

Первый международный социофорум «Тенденции развития семьи в условиях современного общества» пройдет 3 ноября в Еврейском культурном центре «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46).



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В форуме примут участие представители Министерства социальной политики Украины, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, представители консульств иностранных государств, Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), Детского фонда ООН (UNICEF), Немецкой федеральной компании международного сотрудничества (GIZ), Канадской полицейской миссии в Украине, Национальной полиции Украины, исполнительных органов, депутатского корпуса, Национальной академии наук Украины, общественные объединения.

В рамках форума пройдут три панельные дискуссии. Будут рассмотрены такие темы:

- «Семья в условиях современной трансформации социума» (семья: институциональный кризис или трансформация в контексте глобальных изменений в современном обществе; международные практики и подходы к роли семьи в современных условиях; актуальные проблематики института семьи с учетом разных форм социокультурного быта людей; о социальных статусах в сфере семейных отношений: современная необходимость или отражение прошлого);

- «Эффективные практики формирования осознанного родительства: международные подходы» (эффективные практики осознанного родительства; общественные инициативы во внедрении новых моделей по работе с семьями для формирования семейной этики; семейная онлайн-безопасность - ответственность каждого);

- «Преодоление домашнего насилия как вопрос общественной сплоченности: усиление коммуникации и развитие горизонтальных связей в обществе» (нулевая толерантность к насилию как цель и инструмент: пути формирования; общественные инициативы и государственные сервисы на защите права на жизнь, свободную от насилия: как выстроить синергию; «неравнодушные соседи», «#янебоюсьсказаты», «#разорви круг»: от обвинения жертвы к поддержке пострадавших; поддерживающая коммуникация в обществе: роль местных инициатив).



С полной программой форума можно ознакомиться здесь.

Время проведения – с 10:00 до 17:30 (регистрация – с 9:00).



С 11:40 до 12:20 пройдет брифинг для представителей СМИ (актовый зал, 1 эт.).

Отметим, что проект форума стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. Участие в форуме возможно по приглашению организаторов, вход для представителей СМИ - свободный.

Организаторы - общественная организация «Ми небайдужі» и Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.