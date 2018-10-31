31.10.2018 13:50

Halloween – кельтский праздник в харьковском зоопарке (ВИДЕО)

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается в зоопарке встретят Halloween – кельтский праздник, который берет истоки еще с древних времён. Тогда люди верили, что в этот период открываются двери в потусторонний мир.



://zoo.kharkov.ua

С приходом христианства 1 ноября смогли отмечать День всех святых. Таким образом, в этом празднике сплелись два противоречивых обычая – кельтские возвышения потусторонних сил и христианское поклонение святым. Одним из наиболее значимых символов Хэллоуина является «Светильник Джека». Это всем известный атрибут в виде головы из фигурно вырезанной тыквы, а внутри него – зажженная свечка.

Halloween уже стал традиционным праздником во многих зоопарках Европы и Америки. В период празднования вольеры животных наполняются различными игрушками и украшениями из тыкв, травоядным и всеядным животными подается тыква в виде угощения. А гостей зоопарков ожидают разнообразные шоу-программы и тематические развлечения.