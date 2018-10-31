Halloween – кельтский праздник в харьковском зоопарке (ВИДЕО)

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается в зоопарке встретят Halloween – кельтский праздник, который берет истоки еще с древних времён. Тогда люди верили, что в этот период открываются двери в потусторонний мир.
С приходом христианства 1 ноября смогли отмечать День всех святых. Таким образом, в этом празднике сплелись два противоречивых обычая – кельтские возвышения потусторонних сил и христианское поклонение святым. Одним из наиболее значимых символов Хэллоуина является «Светильник Джека». Это всем известный атрибут в виде головы из фигурно вырезанной тыквы, а внутри него – зажженная свечка.
Halloween уже стал традиционным праздником во многих зоопарках Европы и Америки. В период празднования вольеры животных наполняются различными игрушками и украшениями из тыкв, травоядным и всеядным животными подается тыква в виде угощения. А гостей зоопарков ожидают разнообразные шоу-программы и тематические развлечения.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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давл.:
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