Как в харьковской женской колонии Хэллоуин праздновали (ФОТО)

В Качановке вдруг появилась нечисть.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 31 октября 2018 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» праздновали Хэллоуин.
Осужденные женщины провели костюмированную вечеринку.
Участницы праздника нанесли на лицо соответствующий макияж и создали костюмы тематического характера.
На вечеринке рассказывали жуткие рассказы, просматривали фильм ужасов и провели несколько игр.
Как отмечает начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Явтушенко, проведение таких тематических вечеринок способствует расширению знаний о другой стране, формирует уважение к культуре и истории другого народа.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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