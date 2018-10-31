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31.10.2018  15:11   

Как в харьковской женской колонии Хэллоуин праздновали (ФОТО)

В Качановке вдруг появилась нечисть.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 31 октября 2018 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» праздновали Хэллоуин.

Осужденные женщины провели костюмированную вечеринку. 

Участницы праздника нанесли на лицо соответствующий макияж и создали костюмы тематического характера. 

На вечеринке рассказывали жуткие рассказы, просматривали фильм ужасов и провели несколько игр.

 Как отмечает начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Явтушенко, проведение таких тематических вечеринок способствует расширению знаний о другой стране, формирует уважение к культуре и истории другого народа.

Тэги:  женская тюрьма, хэллоуин, харьков
 
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