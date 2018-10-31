Как в харьковской женской колонии Хэллоуин праздновали (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 31 октября День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.

В Харькове похолодает: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 31 октября Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.